Ufficiale Mattia Esposito in nazionale: l’azzurrino tra i convocati di Favo per l’Italia U19

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Italia Under 19, Massimiliano Favo convoca 24 giocatori: presente anche Mattia Esposito, talento di proprietà del Napoli.

Il ct della Nazionale Under 19, Massimiliano Favo, ha diramato le convocazioni per il torneo amichevole in programma in Croazia dal 25 settembre al 4 ottobre. Gli Azzurrini faranno il loro esordio venerdì 25 settembre alle 15.30 contro la Francia a Kotoriba, per poi affrontare la Turchia lunedì 28 settembre a Ludbreg e i padroni di casa della Croazia giovedì 1° ottobre a Čakovec, sempre alle 15.30.

Mattia Esposito tra i convocati dell'Italia Under 19

Sono 24 i calciatori convocati da Favo, tutti classe 2008 ad eccezione di due 2009: l'attaccante della Roma Antonio Arena e l'ala della Juventus Destiny Onoguekhan Elimoghale. Nell'elenco figura anche Mattia Esposito, talento di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Bari, che avrà dunque l'opportunità di mettersi in mostra con la Nazionale Under 19 nel torneo internazionale in Croazia.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

PORTIERI: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain);

DIFENSORI: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Ettore Broggian (Como), Cristiano De Paoli (Como), David Marini (Cesena), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Marello (Inter), Andrea Natali (AZ Alkmaar);

CENTROCAMPISTI: Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Vincenzo Damiano (Genoa), Luca Lo Monaco (Bologna), Andrea Luongo (Torino), Mattia Pedretti (Atalanta), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa);

ATTACCANTI: Antonio Arena (Roma), Cristian Carrara (Inter), Mattia Esposito (Bari), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Parma).