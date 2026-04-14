Futuro Conte, Tmw: "ADL vuole evitare di ritrovarsi con un altro Rudi Garcia"

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Il portale Tmw commenta le parole di Aurelio De Laurentiis su Conte e sul futuro della panchina azzurra: "Sono parole importanti perché De Laurentiis, scottato da quanto accaduto tre anni fa, chiede chiarezza fin da subito. Il presidente del Napoli nell'anno del primo Scudetto sotto la sua gestione commise l'errore di tirarla troppo per le lunghe con Luciano Spalletti. E quando quest'ultimo disse a chiare lettere che sarebbe voluto andare via, tanti potenziali suoi eredi s'erano già accordati con altri club. A quel punto la scelta ricadde su Rudi Garcia: in condizioni normali non una prima scelta, un allenatore che si rivelò presto inadatto per il Napoli.

De Laurentiis ha quindi preteso chiarezza immediata al suo allenatore, a quel Conte che però oggi non ha e non può avere certezze circa il suo ritorno alla guida dell'Italia. Con le elezioni per il nuovo presidente FIGC fissate al 22 giugno e con un quadro oggi quanto mai variabile, al manager leccese avrebbe fatto comodo prendere un altro po' di tempo prima di decidere. Ma il Napoli altro tempo non può e non vuole perderlo: De Laurentiis non poteva essere più chiaro di cosi".