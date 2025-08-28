Garnacho sarà al Maradona! E’ fatta per il passaggio al Chelsea: le cifre dell’affare
Alejandro Garnacho si prepara a vivere una nuova avventura in Premier League. L’attaccante argentino, obiettivo dello scorso mercato di gennaio del Napoli sarà di scena al Diego Armando Maradona ma con la maglia del Chelsea, avversario del Napoli in Champions League. Ad annunciare su X la chiusura della trattativa tra il Manchester United e i Blues, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
"Alejandro Garnacho al Chelsea, ci siamo! Affare concluso tra il Chelsea e il Manchester United. Garnacho voleva solo il Chelsea e firmerà un contratto di sette anni con il club per una cifra vicina ai 40 milioni di sterline. Articolo di luglio, confermato".
🚨🔵 BREAKING: Alejandro Garnacho to Chelsea, here we go! Deal done between #CFC and Man United.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025
Garnacho only wanted Chelsea and will sign seven year deal at the club for fee close to £40m package.
Story from July, confirmed. 🇦🇷 pic.twitter.com/TMHTkA9JM8
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro