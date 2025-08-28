Garnacho sarà al Maradona! E’ fatta per il passaggio al Chelsea: le cifre dell’affare

Alejandro Garnacho si prepara a vivere una nuova avventura in Premier League. L’attaccante argentino, obiettivo dello scorso mercato di gennaio del Napoli sarà di scena al Diego Armando Maradona ma con la maglia del Chelsea, avversario del Napoli in Champions League. Ad annunciare su X la chiusura della trattativa tra il Manchester United e i Blues, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.

"Alejandro Garnacho al Chelsea, ci siamo! Affare concluso tra il Chelsea e il Manchester United. Garnacho voleva solo il Chelsea e firmerà un contratto di sette anni con il club per una cifra vicina ai 40 milioni di sterline. Articolo di luglio, confermato".