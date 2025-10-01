Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Conte carica McTominay: è la chiave anti-Sporting"

"Sempre Lautaro": questo il titolo della prima pagina della Gazzetta dello Sport. L’Inter in formato europeo non si ferma: dopo aver dominato lo Slavia, Lautaro Martínez trascina i nerazzurri con una doppietta. Il capitano continua a segnare e a guidare la squadra, mentre Dumfries completa il tabellino. Chivu: “Punteggio pieno, ma non dimentichiamo la scorsa stagione”.

Napoli - Conte carica McTominay: è la chiave anti-Sporting. Al Maradona arriva lo Sporting per un match decisivo in Champions. Antonio Conte punta sulla fisicità e la grinta dello scozzese per dare equilibrio al centrocampo e protezione alla difesa in emergenza.