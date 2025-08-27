Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Hojlund ed Elmas, due armi in più per Conte"

Colpo di scena in casa Milan secondo la Gazzetta dello Sport: negli ultimi giorni di mercato torna d’attualità Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, allontanato dalla rosa dopo una rissa negli spogliatoi, è stato messo sul mercato e potrebbe ritrovarsi a lavorare di nuovo con Max Allegri. Sul tavolo c’è un interesse concreto del Milan, che ha già sondato il terreno con il Marsiglia (la richiesta è di circa 15 milioni).

Spazio anche al capitolo Napoli sulla prima della rosea: “Ultimo scatto” per Rasmus Højlund, scrive la Rosea. L’attaccante danese sembra ormai destinato a lasciare il Manchester United – complice l’arrivo di Sesko e la conferma di Zirkzee – per approdare in azzurro con un ingaggio da 5 milioni l’anno. Un rinforzo fondamentale per Antonio Conte, che dovrà fare a meno di Lukaku per circa 3-4 mesi. E non è tutto: si avvicina anche il ritorno di Elmas.