Due giocatori del Napoli sono tornati stanchissimi dalle Nazionali: il retroscena

Lobotka e Gilmour sono rientrati molto affaticati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Allegri deve gestire le loro energie in vista del Frosinone.

Due pedine importanti per il centrocampo del Napoli sono tornate dalla sosta con le energie ridotte. Stanislav Lobotka e Billy Gilmour sono infatti rientrati a Castel Volturno particolarmente stanchi dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, complicando ulteriormente la gestione di Massimiliano Allegri in vista della sfida contro il Frosinone. Come riferito da Sky Sport, oggi è stato il primo giorno in cui il tecnico ha potuto riavere a disposizione l’intero gruppo, ma i due centrocampisti sono arrivati al Training Center molto affaticati.

Napoli, Lobotka e Gilmour da gestire: pesa l’assenza di Anguissa

Una situazione che Allegri dovrà valutare con attenzione, soprattutto considerando l’assenza di Frank Zambo Anguissa. Lobotka e Gilmour sono dunque chiamati a recuperare rapidamente le energie, con lo slovacco che resta una pedina fondamentale per il centrocampo azzurro. La gestione dei due diventa ancora più delicata dopo una sosta caratterizzata da numerosi impegni internazionali e in una fase in cui il Napoli deve già fare i conti con diverse assenze.