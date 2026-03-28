Hasa e Rao brillano, Ambrosino no: come stanno andando i prestiti degli azzurri in Serie B
La Serie B continua a rappresentare un banco di prova fondamentale per i giovani del Napoli, impegnati a trovare continuità e spazio lontano da Castel Volturno. Secondo l’analisi di Tuttomercatoweb, il bilancio è variegato tra sorprese positive e percorsi più complicati. Tra le note migliori c’è Emanuele Rao, protagonista al Bari nonostante la stagione difficile del club: sei gol e una crescita costante. Ottime indicazioni anche da Luis Hasa, che alla Carrarese sta vivendo un’annata di alto livello con cinque reti e tre assist, candidandosi per un futuro in Serie A.
Non benissimo Ambrosino
Più complessa la situazione di Giuseppe Ambrosino, che al Modena non ha ancora trovato continuità, probabilmente condizionato dalla lunga inattività nella prima parte della stagione. Prosegue invece il percorso lineare di Nosa Obaretin, ormai stabilmente titolare e pronto per il salto di categoria. Infine, Lorenzo Sgarbi fatica a trovare spazio anche ad Avellino, con appena due presenze.
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