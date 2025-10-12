Hasa, prestazioni di livello con la Carrarese: il Napoli osserva
Luis Hasa continua a sorprendere in Serie B. Cresciuto nel vivaio della Juventus, passato poi al Lecce e successivamente acquistato dal Napoli, il talento italo-albanese classe 2004 sta vivendo una stagione di grande crescita con la maglia della Carrarese. Sotto la guida di mister Calabro, il giovane centrocampista si è rapidamente imposto come uno dei punti di riferimento della squadra toscana, dimostrando personalità e qualità tecniche non comuni.
In sole quattro partite – due giocate per intero – Hasa ha già lasciato il segno con un gol e due assist, risultando decisivo nei successi contro Juve Stabia e Catanzaro. La media voto di 6,25, secondo le pagelle di Tuttomercatoweb, lo colloca tra i migliori della rosa e ne certifica l’impatto immediato sul campionato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate al Napoli, che lo considera un prospetto di valore assoluto: legato al club di De Laurentiis fino al 2029, al termine del prestito Hasa sarà attentamente valutato per un possibile inserimento nella rosa azzurra.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro