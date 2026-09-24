Ufficiale Hojlund sfida Haaland: le formazioni ufficiali di Norvegia-Danimarca

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Rasmus Højlund è titolare in Norvegia-Danimarca e sfida a distanza Erling Haaland nella prima giornata della Nations League 2026-2027.

Rasmus Højlund contro Erling Haaland. È il duello a distanza che caratterizza Norvegia-Danimarca, in programma alle 20.45 e valida per la prima giornata del Gruppo 4 della League A di Nations League 2026-2027. Il centravanti del Napoli sarà titolare con la nazionale danese, mentre dall’altra parte ci sarà il bomber del Manchester City. Nel girone sono inserite anche Portogallo e Galles.

Højlund titolare con la Danimarca

La Norvegia arriva all’appuntamento dopo il percorso fino ai quarti di finale del Mondiale 2026, dove è stata eliminata dall’Inghilterra ai tempi supplementari. La Danimarca, invece, non ha partecipato alla fase finale della competizione, fermandosi ai playoff contro la Repubblica Ceca. Ora Højlund è pronto a guidare l’attacco danese nella sfida contro Haaland, in un confronto che mette di fronte due dei principali riferimenti offensivi delle rispettive nazionali.

Norvegia-Danimarca, le formazioni-ufficiali

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Nusa.

A disposizione: Aasgaard, Bjortuft, Blomberg, Botheim, Larsen, Ostigard, Pedersen, Schjelderup, Selvik, Tangvik, Thorstvedt, Wolfe.

Allenatore: Solbakken

Danimarca (4-2-3-1): Jorgensen; Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle; Hjulmand, Højbjerg; Froholdt; Dorgu, Højlund, Damsgaard.

A disposizione: Bak, Bidstrup, Daghim, Gaaei, Gronbaek, Hermansen, Hogh, Hogsberg, Isaksen, Jorgensen, Jungdal, Nelsson.

Allenatore: Riemer