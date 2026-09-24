Ufficiale Juve Stabia sanzionata dal TFN: altri 2 punti in meno in classifica, il motivo

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Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 2 punti di penalizzazione alla Juve Stabia per la documentazione relativa alla cessione del club.

Arriva una nuova penalizzazione per la Juve Stabia, che perde altri due punti in classifica dopo il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale. La decisione arriva in una giornata già delicata per il club, segnata dal sequestro di oltre 150 milioni di euro al patron Alfredo Guerri, per questioni non legate alla società stabiese, e dalla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione. A comunicare la sanzione è stata la FIGC attraverso i propri canali ufficiali.

La nota del Tribunale Federale Nazionale

Il provvedimento è legato alla documentazione relativa alla cessione del 100% del capitale della società sportiva, perfezionatasi lo scorso 17 aprile alla neocostituita Stabia Capital Srl. Il Tribunale Federale Nazionale ha spiegato: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, la SS Juve Stabia (Serie B) per non aver prodotto, in relazione alla cessione perfezionatasi il 17 aprile scorso, alla neocostituita Stabia Capital Srl, del 100% del capitale della società sportiva, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, unitamente alla copia dell’atto dal quale è conseguita l’acquisizione del 17 aprile 2026”. Con la nuova penalizzazione, la Juve Stabia scivola all’ultimo posto della Serie B, in coabitazione con la Carrarese, con un solo punto conquistato nelle prime cinque giornate.

Come cambia la classifica in Serie B

Palermo 13

Mantova 11

Sudtirol 11

Ascoli 10

Modena 10

Pisa 7

Avellino 7

Benevento 7

Padova 7

Hellas Verona 7

Cesena 7

Empoli 6

Arezzo 6

Virtus Entella 5

Vicenza 5

Cremonese 5

Hellas Verona 7

Sampdoria 4

Catanzaro 3

Juve Stabia 1°

Carrarese 1

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva