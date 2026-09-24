Ufficiale Milinkovic-Savic titolare in Nazionale: le formazioni ufficiali di Serbia-Grecia

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Serbia e Grecia si affrontano nella prima giornata della League A di Nations League 2026-2027. Vanja Milinković-Savić titolare.

Vanja Milinković-Savić è titolare nella Serbia che affronta la Grecia alle 20.45, nella prima giornata del Gruppo 2 della League A di Nations League 2026-2027. Nel girone sono inserite anche Germania e Olanda, indicate tra le principali candidate al passaggio del turno. Serbia e Grecia, invece, non hanno partecipato ai Mondiali 2026 in Nordamerica.

Milinković-Savić guida la Serbia

Il portiere del Napoli è stato scelto dal commissario tecnico Veljko Paunović per difendere i pali della Serbia. Per Milinković-Savić si tratta dunque di un nuovo appuntamento internazionale, con l'obiettivo di iniziare il percorso in Nations League nel migliore dei modi.

Serbia-Grecia, le formazioni ufficiali

Serbia (4-4-2): V. Milinkovic-Savic; Simic, Erakovic, Pavlovic, Kostic; Zivkovic, S.Milinkovic-Savic, Maksimovic, Cvetkovic; Tadic, Jovic.

Allenatore: Paunovic

Grecia (4-4-2): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Kostoulas, Pavlidis.

Allenatore: Jovanovic