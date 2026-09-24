Ufficiale Olanda-Germania, le formazioni ufficiali: la scelta di Xavi su Lang

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Olanda-Germania si affrontano alle 20.45 nella prima giornata della Nations League. Noa Lang, esterno del Napoli, parte dalla panchina.

Noa Lang parte dalla panchina in Olanda-Germania, sfida in programma alle 20.45 e valida per la prima giornata della UEFA Nations League. L’esterno del Napoli non è stato inserito nell’undici titolare scelto dal commissario tecnico Xavi e sarà dunque a disposizione a gara in corso. La nazionale olandese affronta la Germania nel Gruppo 2 della League A, dove sono inserite anche Grecia e Serbia e dove Oranje e tedeschi sono considerate le principali candidate al passaggio del turno.

Noa Lang attende il suo momento

Entrambe le nazionali arrivano da un Mondiale deludente, con Olanda e Germania eliminate ai sedicesimi di finale, e hanno avviato una nuova fase con due tecnici in panchina: Xavi alla guida degli Oranje e Jürgen Klopp su quella tedesca. Per Lang si apre quindi la possibilità di ritagliarsi spazio durante la partita, in una sfida di grande prestigio che inaugura il percorso dell’Olanda nella nuova edizione della Nations League.

Olanda-Germania, le formazioni ufficiali

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Timber, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo

A disposizione: Ake, Flekken, Frimpong, Geertruida, Hato, Koopmeiners, Lang, Meerdink, Roefs, Til, Van Bommel, Veerman.

Allenatore: Xavi

Germania (4-3-3): Ter Stegen; Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown; Kimmich, Musiala, Nmecha; Adeyemi, Havertz, Schade.

A disposizione: Amiri, Bisseck, Dahmen, Ebnoutalib, Engelhardt, Fuhrich, Gnabry, Nubel, Rosenfelder, Stach, Vagnoman.

Allenatore: Klopp