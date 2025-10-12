Prima pagina

Corriere dello Sport: "Napoli, scatta l'operazione McTominay"

Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Senza storia". Questo il titolo in prima pagina pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Successo esterno ieri per l'Italia che ha superato 3-1 l'Estonia consolidandosi al secondo posto in classifica nel girone. La qualificazione ai Mondiali però gli azzurri se la dovranno giocare al playoff in quanto la Norvegia ha superato 5-0 Israele blindando di fatto la prima piazza.

"Napoli, scatta l'operazione McT". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica invece al Napoli, di spalla, in vista del rientro dalla sosta. Conte e i Fab Four, ossia i quattro centrocampisti utilizzati dall'allenatore azzurro, aspettano la crescita di McTominay, ancora lontano dai livelli della passata stagione.
 