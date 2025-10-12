Prima pagina Cronache di Napoli titola: "Mercato, un terzino e un mediano a gennaio"

vedi letture

"Mercato, un terzino e un mediano a gennaio". E' questo il titolo che Cronache di Napoli dedica allo sport in prima pagina, proiettandosi già alla prossima sessione di calciomercato e facendo sapere che nel mirino del club azzurro ci sarebbero due terzini destri: Norton Cuffy del Genoa e Juanlu del Siviglia. Ovviamente per quest'ultimo si tratta di un ritorno di fiamma.

Spazio anche alla Nazionale, che ieri ha battuto l'Estonia a Tallinn: "L'Italia batte l'Estonia. Play-off mondiali vicini", è il titolo scelto dal quotidiano locale.