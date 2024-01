Sky - Cholito favorito su Raspadori: le ultime sulla formazione con la Fiorentina

Domani il Napoli affronterà la Fiorentina a Riyadh nella prima semifinale della Supercoppa italiana.

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani il Napoli affronterà la Fiorentina a Riyadh nella prima semifinale della Supercoppa italiana. Di seguito le ultime sulla probabile formazione scelta da Mazarri secondo Sky Sport. Tra i pali ci sarà ancora Gollini, in difesa i soliti quattro: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo il favorito per sostituire Anguissa è nuovamente Cajuste, mentre gli altri due posti dovrebbero essere occupati da Lobotka e Zielinski. In attacco, insieme a Politano e Kvaratskhelia, sicuri del posto, è favorito il Simeone, con Raspadori che dovrebbe partire dalla panchina.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.