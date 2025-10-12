Prima pagina Tuttosport apre con la Nazionale: "Italia, così ci crediamo"

"Italia, così ci crediamo". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. L'Italia si è imposta per 3-1 sull'Estonia nel match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale. A segno Kean, Retegui e Pio Esposito ma la Norvegia si è imposta 5-0 su Israele confermando di fatto il primo posto. Gli azzurri dovranno conquistarsi i playoff per poi giocarsi la qualificazione al prossimo Mondiale.