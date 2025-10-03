Prima pagina

Il Corriere dello Sport: "KDB, il mago del Napoli"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15
di Arturo Minervini

Allegri torna allo Stadium, “Paura, eh?”: così titola la prima pagina del Corriere dello Sport. Domenica sera non sarà una partita come le altre. Dopo dodici anni esatti, Massimiliano Allegri tornerà all’Allianz Stadium da avversario, guidando il Milan capolista in quello che si preannuncia come il big match della giornata.

Mentre il duello si prepara a Torino, a Napoli risuona un’altra melodia: quella diretta dal “mago” Kevin De Bruyne. Il belga ha incantanto il Maradona nella notte europea contro lo Sporting, con numeri da fuoriclasse assoluto. In Champions ha trasformato ogni pallone toccato in oro, fornendo due assist a Hojlund.