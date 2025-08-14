Prima pagina Il Mattino: "I due giganti"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio al Napoli, che oggi termina il ritiro di Castel di Sangro. In evidenza il tecnico Antonio Conte e il centravanti Romelu Lukaku: "I due giganti. -9 al via/ La carica di Conte e Lukaku. Il tecnico: Napoli cantiere aperto, manca ancora qualcosa. Il bomber: qui sono rinato". Di spalla spazio al mercato: "Gli occhi del Napoli sui talenti della Premier League". Di seguito la prima pagina integrale.