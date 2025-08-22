Il Napoli apre la Serie A: lo score delle detentrici del titolo sorride agli azzurri
TuttoNapoli.net
Il Napoli è pronto all'esordio stagionale sul campo del Sassuolo, aprendo il campionato italiano, e con addosso gli occhi di tutta Italia. In questo senso è interessante lo score delle formazioni campioni d'Italia nel loro esordio stagionale.
La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto all’esordio stagionale in 11 degli ultimi 13 campionati di Serie A: come ricorda Opta, solo la Juventus nel 2015/16 (sconfitta 0-1 in casa contro l’Udinese) e l’Inter nel 2024/25 (pareggio 2-2 fuori casa contro il Genoa) non ci sono riuscite nel periodo.
Pubblicità
Notizie
Copertina Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: le scelte di Conte per la 1ª di Serie A di Davide Baratto
Le più lette
4 Conte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
Conte a DAZN: "Napoli non s'è mai ripetuto, parliamo poco! Giocherà chi merita, Beukema preso per un motivo..."
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com