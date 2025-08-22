Il Napoli apre la Serie A: lo score delle detentrici del titolo sorride agli azzurri

Il Napoli è pronto all'esordio stagionale sul campo del Sassuolo, aprendo il campionato italiano, e con addosso gli occhi di tutta Italia. In questo senso è interessante lo score delle formazioni campioni d'Italia nel loro esordio stagionale.

La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto all’esordio stagionale in 11 degli ultimi 13 campionati di Serie A: come ricorda Opta, solo la Juventus nel 2015/16 (sconfitta 0-1 in casa contro l’Udinese) e l’Inter nel 2024/25 (pareggio 2-2 fuori casa contro il Genoa) non ci sono riuscite nel periodo.