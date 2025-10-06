Prima pagina

Il Roma: "Primi di forza"

Oggi alle 01:00Notizie
di Antonio Noto
"Brividi al Maradona dopo il gol di Ekhator. Ma nella ripresa il Napoli rimonta il Genoa con le reti di Anguissa e Hojlund e vola".

Nell'edizione di oggi, Il Roma dedica l'apertura in prima pagina alla vittoria del Napoli, che ribalta il Genoa nella ripresa e resta in testa alla classifica: "Primi di forza. Brividi al Maradona dopo il gol di Ekhator. Ma nella ripresa il Napoli rimonta il Genoa con le reti di Anguissa e Hojlund e vola". Di seguito la prima pagina integrale.