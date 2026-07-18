Quanto incassa il Napoli dalla Fifa per i giocatori ai Mondiali? Spunta la cifra (bassa)

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Vengono svelati i compensi destinati ai club: decisivi De Bruyne, Lukaku, Olivera e McTominay.

Il Napoli incasserà circa 691 mila euro dalla FIFA grazie alla partecipazione dei propri calciatori al Mondiale 2026. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro occupa l'ottavo posto nella speciale classifica dei club italiani per i contributi riconosciuti dalla federazione internazionale.

De Bruyne e Lukaku guidano il bottino

La quota maggiore arriva da Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, il cui cammino con il Belgio fino ai quarti di finale ha garantito al Napoli oltre 205 mila euro ciascuno. A questi si aggiungono i circa 144 mila euro maturati da Mathías Olivera con l'Uruguay e i 136 mila euro legati alla partecipazione di Scott McTominay con la Scozia.

La classifica dei club italiani

Nella graduatoria stilata, davanti al Napoli figurano Milan (1,9 milioni), Atalanta (1,4 milioni), Inter (1,3 milioni), Juventus (1 milione), Bologna (918 mila euro), Roma (901 mila euro) e Sassuolo (730 mila euro). Alle spalle degli azzurri, invece, si trovano Como (581 mila euro) e Torino (516 mila euro). A livello europeo, il primato appartiene al Manchester City, davanti a Barcellona e Arsenal.