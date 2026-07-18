Canonico dice addio al Napoli dopo ben 22 anni: promosso il suo vice
La scelta del club dopo le difficoltà dell'ultima stagione sul fronte infortuni: De Luca prende il posto di Canonico.
L'avvio del ritiro del Napoli è stato accompagnato dall'entusiasmo dei tifosi, ma anche dal ritorno dell'emergenza infortuni. Secondo Tuttosport, il club ha deciso di intervenire in maniera decisa dopo i numerosi problemi fisici che hanno condizionato la scorsa stagione, modificando l'organizzazione dello staff sanitario.
Il segnale del Napoli con l'addio di Canonico
Il Napoli ha interrotto dopo 22 anni il rapporto con l'ex responsabile medico Raffaele Canonico, affidando la guida dello staff sanitario a Gennaro De Luca, già suo stretto collaboratore. Una scelta che il quotidiano interpreta come un chiaro segnale della società, intenzionata a voltare pagina e a ridurre il più possibile l'incidenza degli infortuni nel nuovo corso guidato da Massimiliano Allegri.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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