Dazn aumenta ancora i prezzi degli abbonamenti: ecco le nuove tariffe

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DAZN ha annunciato un nuovo adeguamento delle tariffe per gli abbonati che seguono la Serie A. A partire dal 16 agosto 2026, i piani Full e Family subiranno un aumento fino a 24 euro all'anno, oppure di 20 euro per chi sceglie il pagamento annuale in un'unica soluzione. Le nuove condizioni saranno estese gradualmente anche ai clienti già abbonati, dopo essere state introdotte per i nuovi utenti a partire da marzo. Restano invece invariati i prezzi dei piani Sports, Goal e MyClubPass. Secondo DAZN, la revisione dei prezzi è legata al potenziamento dell'offerta disponibile sulla piattaforma. Negli ultimi anni il catalogo si è ampliato con eventi di primo piano come il Mondiale per Club, il Mondiale FIFA 2026, i tornei di tennis Roland Garros e Australian Open grazie alla partnership con Eurosport, oltre all'integrazione di FIFA+, a un'offerta più ampia dedicata alla pallavolo e alla collaborazione con Warner Bros.

I nuovi prezzi del piano DAZN Full

Il piano Full, che consente di seguire tutte le partite di Serie A e la visione contemporanea su due dispositivi collegati alla stessa rete internet, subirà i seguenti rincari:

- pagamento annuale anticipato: da 359 a 379 euro (+20 euro), pari a circa 31,58 euro al mese;

- pagamento annuale in 12 rate: da 419,88 a 443,88 euro (+24 euro), circa 36,99 euro al mese;

- pagamento mensile per 12 mesi: da 539,88 a 563,88 euro (+24 euro), circa 46,99 euro al mese.

Aumenti anche per il piano DAZN Family

Anche il piano Family, che permette la visione simultanea dei contenuti live su due dispositivi collegati a reti internet differenti, vedrà un incremento con lo stesso schema di aumenti:

- pagamento annuale: da 599 a 619 euro, circa 51,58 euro al mese;

- pagamento in 12 rate: da 719,88 a 743,88 euro, circa 61,99 euro al mese;

- pagamento mensile per un anno: da 839,88 a 863,88 euro, circa 71,99 euro al mese.