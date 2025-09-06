Infortunio Rrahmani, dal Kosovo: già contattato lo staff medico del Napoli, le ultime
Amir Rrahmani, difensore del Napoli e capitano del Kosovo, al 64' della sfida contro la Svizzera, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Aggiornamenti sulle sue condizioni del centrale azzurro arrivano dal media kosovaro Klankosova.tv. Ecco quanto si legge sul portale: "Il capitano del Kosovo Amir Rrahmani rischia di non essere pronto per la partita di lunedì contro la Svezia al Fadil Vokrri dopo essere stato costretto a lasciare il campo nella sconfitta per 4-0 contro la Svizzera a Basilea, nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.
Il difensore kosovaro ha accusato un fastidio muscolare e avrebbe già contattato lo staff medico del Napoli. Le sue condizioni saranno monitorate attentamente nei prossimi giorni, ma c'è la possibilità che Rrahmani torni in campo prima del previsto".
