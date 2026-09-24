Serie A, la previsione del Supercomputer di Opta: il Napoli finirà al 7º posto

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Il Napoli chiuderà al settimo posto la classifica della Serie A 2026/27, stando alle proiezioni del Supercomputer di Opta. Una previsione che colloca gli azzurri fuori dalla zona Champions e assegna alla squadra di Allegri meno del 3% di possibilità di conquistare lo Scudetto e il 28,90% di chiudere il campionato tra le prime quattro. Il modello di Opta elabora le percentuali di piazzamento attraverso i dati statistici, le quote dei bookmaker e gli Opta Power Rankings, prendendo in considerazione le prestazioni storiche e recenti delle squadre.

Napoli settimo, davanti ci sono anche Lazio e Milan

Come raccontato dal Corriere dello Sport, la simulazione vede l'Inter favorita per lo Scudetto, con Roma, Como e Juventus nelle altre tre posizioni Champions. Il Milan sarebbe quinto e la Lazio sesta, davanti proprio al Napoli: "Inter super favorita per lo scudetto sulla Roma, Como e Juventus pronte a prendersi gli altri due piazzamenti Champions, Milan prima delle escluse per la coppa delle grandi orecchie. Napoli addirittura settimo, dietro anche alla Lazio. In zona retrocessione, Venezia dato quasi per spacciato, poi rischiano più di tutte Genoa e Parma. Questi i verdetti che riguardano gli Expected Points (Xpts), i punti possibili in base alle occasioni da gol create e concesse. In questo senso, l'Inter prevista oltre quota 78, con quasi il 45% di possibilità di vincere lo scudetto e addirittura l'88% di arrivare tra le prime quattro. Roma seconda con 73 punti secondo Opta e il 73% di chance per la Champions, mentre le speranze tricolore sono appena sotto il 22% e quindi dimezzate rispetto ai nerazzurri campioni in carica.

Più che il Como terzo (67 punti previsti, 10% di chance scudetto, 52% per i primi quattro posti), attenzione all'ultimo piazzamento per la coppa più prestigiosa. La Juventus sarebbe quarta, sempre con 67 punti possibili e solo l'8,91% di possibilità scudetto. Però resta davanti al Milan (64 punti previsti, 37% legato alla Champions) e alla Lazio, data sesta con addirittura il 33% di chance di finire nelle prime quattro posizioni. Ciò che è più incredibile, forse frutto anche dell'inizio a rilento, riguarda il Napoli: Opta lo considera settimo in griglia, con meno del 3% di speranze scudetto e il 28,90% relative al ritorno nella coppa dalle grandi orecchie. Andando ancora più indietro, completano le prime dieci posizioni Atalanta, Cagliari e Sassuolo".

Serie A, la previsione del Supercomputer di Opta: la classifica finale

Inter 78,18

Roma 73,15

Como 67,70

Juventus 67,13

Milan 63,96

Lazio 62,75

Napoli 61,53

Atalanta 55,75

Cagliari 53,43

Sassuolo 49,06

Frosinone 48,53

Fiorentina 46,73

Udinese 45,41

Torino 44,24

Lecce 40,78

Monza 38,89

Parma 38,53

Genoa 37,70

Venezia 30,16