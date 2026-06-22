Juve Stabia, scelto l'erede di Abate: il nuovo allenatore arriva dalla Serie B

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Serie B, la Juve Stabia ha individuato il nuovo allenatore dopo l'addio di Ignazio Abate: sarà Pietro De Giorgio a guidare Le Vespe

La Juve Stabia ha individuato in Pietro De Giorgio il nome giusto per succedere a Ignazio Abate sulla panchina del club campano in Serie B, come riportato da Antenna Sud. Il tecnico lucano, attualmente legato al Potenza, dovrebbe definire nelle prossime ore la risoluzione del proprio contratto per poi rendersi libero di firmare con le Vespe. Una trattativa che procede spedita e che potrebbe portare presto alla fumata bianca.

Il legame tra De Giorgio e De Vito dietro la scelta

La scelta non nasce dal nulla, ma affonda le radici in un rapporto di fiducia costruito negli anni. De Giorgio ritroverebbe infatti in Campania il dirigente Enzo De Vito, figura che ha creduto in lui sin dagli esordi in panchina e che è stato determinante per il suo lancio nel calcio professionistico. A pesare sulla decisione anche il gradimento di Stefano Stefanelli, il nuovo direttore sportivo in arrivo dall'Empoli, che avrebbe condiviso la scelta del tecnico. La Juve Stabia prosegue così la propria programmazione in vista della prossima stagione di Serie B, forte di una stagione che ha confermato le ambizioni di crescita del club gialloblù.