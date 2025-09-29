Foto Km percorsi, nel Napoli in tre sopra gli 11km: c'è anche Gutierrez

Il Napoli cade contro il Milan a San Siro e viene raggiunto in vetta proprio dai rossoneri, oltre che dalla Roma. Gli azzurri pagano il gol subito subito e la grande emergenza in difesa, con mezzo reparto al debutto assoluto con la maglia azzurra, ossia Luca Marianucci e Miguel Gutierrez.

L'impegno, però, non è mancato. Così come la corsa. In tre, tra i partenopei, hanno superato gli 11 chilometri percorsi. E tra questi spicca Miguel Gutierrez, che all'esordio ha dimostrato di avere la condizione giusta per reggere persino i 90'. Di seguito le performance chilometriche fornite dalla Lega Serie A.