Prima pagina
L'ultima passerella, Corriere dello Sport in taglio alto: "Napoli per Conte"
"Jackpot Champions": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Tutto o niente: 5 partite alle 20.45, in palio anche la salvezza oltre che l'Europa che conta. Milan, Roma, Como e Juventus: solo 2 raggiungono Inter e Napoli. Allegri e Gasperini qualificati se battono Cagliari e Verona, Fabregas rischia a Cremona e derby bollente per Spalletti.
Spazio anche alla formazione campione d'Italia dello scorso anno, con questo titolo in taglio alto: "Napoli per Conte". Il Maradona pieno con l'Udinese per l'ultima di Antonio. Da domani si entra nel vivo per la scelta del successore: sprint tra Allegri e Italiano.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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