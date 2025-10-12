La formazione ideale di Spalletti: ci sono 3 giocatori del Napoli

vedi letture

Intervenuto al Festival dello Sport, l'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha stilato la sua formazione ideale in cui ha incluso tre giocatori che ha allenato al Napoli: Di Lorenzo, Koulibaly e Kvaratskhelia. Non c'è Osimhen. Come centravanti, infatti, ha scelto Dzeko che ha allenato alla Roma.

Ecco le sue parole: "Facciamo 4-2-3-1. Portiere Donnarumma è troppo facile. A Roma ho avuto due portieri straordinari, fu un problema con Alisson e Szczesny. Mettiamo uno in campionato e uno in coppa. A destra Di Lorenzo, a sinistra mettiamoci Jankulovski. Centrali ho avuto Koulibaly, Kim, ho avuto l'allenatore dell'Inter, ho allenato Chivu alla Roma, ho avuto Mexes, Juan. Mettiamo Koulibaly e Chivu. Come si scrive Chivu? Mediani Pizarro e De Rossi, non si può sbagliare. Trequartista Totti. Icardi centravanti? Ma io ho avuto Dzeko, con me ha fatto delle robe, era completo. Metto Dzeko. Esterni? Kvara va messo per forza e a destra come faccio a non mettere Salah? Che poi ho avuto Mancini, Hulk".