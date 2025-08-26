Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Hojlund, a te Napoli. Onda Inter"

"Onda Inter" è il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, in riferimento alla travolgente vittoria per 5-0 dei nerazzurri contro il Torino, andata in scena ieri sera allo stadio di San Siro nella prima giornata del nuovo campionato di Serie A. Una partenza a dir poco esplosiva per l’Inter e per il suo nuovo allenatore, Christian Chivu, all’esordio ufficiale sulla panchina nerazzurra in campionato.

Cinque le reti rifilate a un Torino completamente spaesato, incapace di reagire di fronte alla forza d’urto degli avversari. Sugli scudi Marcus Thuram, autore di una doppietta che ha aperto e indirizzato la gara, mentre Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e il giovane Bonny — subentrato nella ripresa — hanno completato il tabellino dei marcatori. In evidenza anche Luka Sucic, unico nuovo acquisto titolare, autore di una prestazione brillante e già perfettamente integrato nei meccanismi di gioco.