La Gazzetta dello Sport: "Hojlund, Napoli sogna. Battuto lo Sporting"
Ennesimo pareggio beffa per la Juventus in Champions League, che non sa più vincere. Al Benito Villamarin, contro i padroni di casa del Villarreal i bianconeri mettono a segno il quarto pari consecutivo.
La squadra di Tudor va sotto nel primo tempo a causa del gol di Mikautadze ma nella ripresa la ribalta prima grazie al super gol in acrobazia di Federico Gatti, e poi grazie alla seconda rete in stagione di Chico Conceicao. Sul finale però il più classico dei gol dell’ex siglato da Renato Veiga porta la partita sul 2-2.
Rialza la testa invece il Napoli dopo la sconfitta in campionato contro il Milan. Al Maradona contro lo Sporting CP, gli uomini di Antonio Conte non falliscono l’appuntamento e trovano la prima vittoria in Champions della stagione trascinati dalla doppietta di Hojlund e da uno scatenato Kevin De Bruyne, autore di un doppio assist. "Hojlund, Napoli sogna. Battuto lo Sporting", si legge in alto.
