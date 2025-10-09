Prima pagina La Gazzetta dello Sport intervista Mkhitaryan: "Siamo rinati con Chivu"

vedi letture

Mkhitaryan dice: "Siamo rinati con Chivu", come si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Focus sulla reazione dei nerazzurri dopo la finale persa in Champions col Psg e l'addio di Inzaghi. L'Inter ha scelto l'eroe del Triplete e ora l'armeno lo elogia. In alto si parla di Milan e delle difficoltà di Leao che deve darsi una "svegliata" o rischia di star fuori. Non ci sono riferimenti al Napoli capolista in prima pagina.