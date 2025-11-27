Prima pagina La Gazzetta dello Sport lancia l'allarme: "L'Inter non va e spreca anche a Madrid"

Beffa clamorosa dell'Inter, che ieri sera contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano ha raccolto il primo ko in Champions League. Parte subito in salita la gara dei nerazzurri, già sotto dopo meno di dieci minuti puniti dal gol di Julian Alvarez. Nella ripresa però la formazione milanese prende in mano il pallino del gioco, crea e trova il pari con una bella combinazione tra Bonny e Zielinski che porta quest'ultimo alla rete del pari.

Quando all'orizzonte si stava profilando un pareggio che avrebbe potuto accontentare Chivu, ecco che il colpo di testa di Gimenez in pieno recupero ha regalato a Simeone una gioia immensa e ha gelato Lautaro Martinez e compagni.