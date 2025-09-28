Prima pagina

La Juve delude, Tudor pure. Tuttosport titola: "Robe da Motta"

La Juve delude, Tudor pure. Tuttosport titola: "Robe da Motta"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: "Robe da Motta". La Juventus delude, Adzic sbaglia, Tudor pure: fantasmi dal passato. Cabal risponde a Sulemana, ma contro l'Atalanta in 10 la vittoria non arriva.

Spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo: "Toro, Baroni a muso duro". Striglia la squadra e Ngonge: "Basta blackout, ferocia sempre". Ahi Anjorin: di nuovo problemi ai piedi, domani salta Parma.