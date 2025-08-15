Focus La mossa di Conte spiazza tutti nel finale contro l'Olympiacos

Far di necessità virtù non deve diventare un'abitudine, ma Conte sa come sopravvivere alle emergenze: lo ha fatto l'anno scorso vincendo uno scudetto con molte defezioni e dopo l'addio di Kvaratskhelia, lavora per non farsi trovare impreparato neppure quest'anno pur coltivando la speranza di vivere un'annata decisamente più fortunata. L'infortunio di Lukaku non promette nulla di buono ma può capitare, così Conte ha già cominciato a riflettere su soluzioni alternative per il ruolo di attaccante, aspettando l'esito degli esami e, soprattutto, aspettando di capire se dal mercato arriverà o meno un'altra punta (oltre Lucca).

La soluzione di ieri, De Bruyne falso nove, è durata pochi minuti con Lucca sostituito. Si tratta dell'ennesima idea convertita in mossa tattica che può diventare spiazzante e che può restituire nuova vita al Napoli. Il belga, anni 34, è in gran forma, ha lavorato benissimo in ritiro e ha un'esperienza tale da poter giocare ovunque facendo bene. Per Conte, forse, anche da centravanti. Ruolo inedito in cui magari non lo rivedremo mai più, ma il calcio non è scienza esatta e soprattutto sa essere imprevedibile. Ecco perché bisogna saper fare di necessità virtù anche nel bel mezzo dell'estate e col mercato ancora aperto.