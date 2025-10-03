Ufficiale Lang perde la nazionale: l'esterno fuori dai convocati per le sfide con Malta e Finlandia

Niente nazionale per Noa Lang, che resta fuori dai convocati per i prossimi impegni dell'Olanda.

Il profilo ufficiale della nazionale Orange ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni contro Malta e Finlandia, tra questi non c'è il nome dell'esterno azzurro che sta trovando poco spazio in questa prima fase di stagione.