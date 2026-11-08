Lazio, Mandas a Dazn: “Potevamo fare di più, un punto non è abbastanza!"

Christos Mandas a DAZN commenta Napoli-Lazio: orgoglio per la prestazione, rammarico per il pareggio e ambizioni biancocelesti.

Christos Mandas, portiere della Lazio, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. L'estremo difensore biancoceleste ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, pur senza nascondere il rammarico per non essere riusciti a conquistare l'intera posta in palio. Mandas ha sottolineato soprattutto la mentalità del gruppo, che continua a puntare alla vittoria anche nelle sfide più complicate: “Partita difficile, sono molto orgoglioso della nostra squadra. Peccato, perché potevamo fare di più ma l'importante è non aver perso”.

Mandas: “Un punto non è abbastanza, vuol dire che abbiamo fame”

Il portiere greco ha poi ribadito le ambizioni della Lazio, spiegando come la delusione per il risultato rappresenti un segnale della voglia di continuare a migliorare. Allo stesso tempo, Mandas ha riconosciuto il valore del punto conquistato in trasferta contro il Napoli: “Vuol dire che abbiamo fame, un punto non è abbastanza però tra qualche giorno saremo coscienti di questo”.