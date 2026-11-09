Lindstrom show! Salta tre giocatori e segna il gol che regala la vittoria al Salisburgo

Jesper Lindstrom decisivo nella vittoria per 4-3 del Salisburgo contro lo Sturm Graz: splendido gol dopo aver superato tre avversari

Jesper Lindstrom si prende la scena nel campionato austriaco. Il fantasista danese, in prestito dal Napoli al Salisburgo, è stato protagonista assoluto della spettacolare vittoria per 4-3 sul campo dello Sturm Graz, realizzando al 74' il gol decisivo con una straordinaria azione personale. Partendo dalla fascia sinistra, Lindstrom è in conduzione palla verso l'area avversaria, sterzando improvvisamente verso il centro e passando in mezzo a due difensori. Una volta entrato in area di rigore, salta anche un terzo avversario prima di lasciar partire un preciso tiro rasoterra a incrociare, sul quale il portiere non può nulla.

Sturm Graz-Salisburgo 3-4: Lindstrom firma il gol decisivo

Una rete pesantissima, arrivata al termine di una partita ricca di emozioni e ribaltamenti di risultato. Il Salisburgo era passato in vantaggio dopo appena cinque minuti con Tabakovic, prima della rimonta dello Sturm Graz firmata dalla doppietta di Diakité. Gli ospiti avevano poi trovato il pareggio con Morgalla al 29', rimanendo però in dieci uomini poco dopo per l'espulsione di Rohl. Nella ripresa il Salisburgo è tornato avanti con Redzic al 67', ma Gorenc Stankovic ha ristabilito la parità appena tre minuti più tardi. Al 74', infine, la giocata di Lindstrom ha fissato il risultato sul definitivo 3-4, regalando tre punti preziosi alla sua squadra nonostante l'inferiorità numerica. Per il centrocampista di proprietà del Napoli si tratta del terzo gol - sommato a due assist - in 10 presenze stagionali.