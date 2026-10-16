Lucca non ha mai convinto da subentrato: Allegri prende una decisione forte

Lorenzo Lucca può partire titolare contro il Venezia: finora l'attaccante non ha convinto pienamente sul piano tecnico e tattico e cerca il riscatto.

La trasferta di Venezia può diventare un'occasione importante per Lorenzo Lucca. A differenza di altri compagni frenati dai problemi fisici, l'attaccante sta bene e ha già avuto a disposizione diversi minuti per mettersi in mostra, senza però riuscire finora a convincere pienamente Massimiliano Allegri dal punto di vista tecnico e tattico. Al Penzo dovrebbe arrivare una nuova opportunità, questa volta dal primo minuto.

Lucca cerca il riscatto: finora non ha convinto

Il Napoli continua a credere nel centravanti, considerato un patrimonio importante del club anche alla luce dell'investimento da 35 milioni di euro. Adesso, però, servirà una risposta sul campo. Lucca è chiamato a incidere maggiormente rispetto a quanto fatto nelle precedenti occasioni, sia quando è subentrato al posto di Hojlund sia quando è stato utilizzato al suo fianco. La gara contro il Venezia può rappresentare quindi un passaggio significativo della sua stagione: l'obiettivo è sbloccarsi e dimostrare quelle qualità che hanno spinto il Napoli a puntare con decisione su di lui durante il mercato.