Malagò commissario FIGC, Lega Serie A approva: “Soluzione opportuna, prioritario Euro 2032”

La Lega Serie A approva la nomina di Malagò a commissario FIGC e indica Euro 2032 tra i dossier prioritari.

La Lega Serie A accoglie favorevolmente la nomina di Giovanni Malagò a Commissario Straordinario della FIGC, arrivata dopo le decisioni della Giunta e del Consiglio Nazionale del CONI. Una scelta che trova il consenso dei club della massima serie, che avevano già indicato Malagò come proprio candidato alla presidenza federale. Nel comunicato ufficiale si legge: “La Lega Calcio Serie A prende atto con favore della decisione assunta dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale del CONI di affidare l’incarico di Commissario a Giovanni Malagò, già scelto a suo tempo dalla Lega come candidato alla presidenza della FIGC”.

Malagò commissario FIGC, la Lega Serie A: “Prioritari Euro 2032, riforma e rapporti internazionali”

La Lega, pur ribadendo di non comprendere fino in fondo le motivazioni che hanno determinato l'attuale situazione della Federcalcio, considera quella individuata dal CONI una soluzione adeguata per garantire continuità in una fase particolarmente delicata. “Senza entrare nel merito di una vicenda della quale si continua a non comprendere le reali ragioni, la Lega condivide pertanto la soluzione individuata, ritenendola opportuna in una fase durante la quale resta prioritario proseguire i lavori su dossier di particolare rilevanza quali la riforma legislativa all'esame del Senato, l'organizzazione di Euro 2032, il calendario e i rapporti internazionali”. Tra i dossier indicati emerge dunque anche Euro 2032, appuntamento per il quale il calcio italiano è impegnato su diversi fronti organizzativi e infrastrutturali.