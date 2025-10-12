Maledizione Man United: non solo McTominay, tutti i calciatori (ri)esplosi dopo l'addio

Maledizione Man United: non solo McTominay, tutti i calciatori (ri)esplosi dopo l'addioTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

Una vera e propria maledizione quella del Manchester United. Che osserva bene i calciatori, acquista quelli giusti pagando anche tanto (ben 2,5 miliardi negli ultimi anno), ma poi li brucia. E questi, quando se ne vanno, fanno benissimo altrove. Scott McTominay è uno dei tanti esempi, anche se lui era cresciuto addirittura in casa e aveva fatto ben 22 anni coi Red Devils. Ma la lista è lunghissima e la riportiamo di seguito.

Mason Greenwood è rinato all'Olympique Marsiglia
Antony Elanga al Newcastle
Marcel Sabitzer al Borussia Dortmund
Marcus Rashford al Barcellona
André Onana al Trabzonspor
Jadon Sancho all'Aston Villa
Antony al Betis Siviglia