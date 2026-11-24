Serie A, classifiche a confronto: Napoli a -7 rispetto a Conte, nessuna big ha fatto peggio

"In negativo tra le big spicca il Napoli che viaggia con un -7 rispetto al secondo anno della gestione Antonio Conte".

Il Napoli perde terreno rispetto alla passata stagione, mentre le dirette concorrenti per un posto in Champions League viaggiano a ritmi decisamente superiori. Il portale Tuttomercatoweb ha analizzato le classifiche a confronto dopo le prime dodici giornate di Serie A, evidenziando le difficoltà della formazione di Massimiliano Allegri.

"Si viaggia a ritmo frenetico in vetta alla classifica e infatti le prime sei squadre in graduatoria hanno tutte più punti rispetto alla scorsa stagione", scrive il portale. Impressionante il rendimento della Lazio, che ha conquistato ben 14 punti in più rispetto a un anno fa. Saldo positivo anche per Roma (+3), Inter (+5), Milan (+2), Como (+5) e Juventus (+1).

Napoli, sette punti in meno rispetto alla gestione Conte

"In negativo tra le big spicca il Napoli che viaggia con un -7 rispetto al secondo anno della gestione Antonio Conte", sottolinea Tuttomercatoweb. Gli azzurri, attualmente ottavi con 18 punti, fanno registrare il peggior saldo tra le grandi del campionato. Soltanto Sassuolo e Udinese, entrambe a -9, hanno accusato un calo superiore.

Serie A, la classifica a confronto dopo 12 giornate:

Lazio 32 (+14)

Roma 30 (+3)

Inter 29 (+5)

Milan 27 (+2)

Como 26 (+5)

Juventus 21 (+1)

Frosinone 20 (in Serie B)

Napoli 18 (-7)

Bologna 18 (-6)

Genoa 16 (+8)

Cagliari 16 (+5)

Atalanta 15 (+2)

Torino 14 (=)

Monza 10 (in Serie B)

Lecce 10 (=)

Fiorentina 9 (+3)

Parma 8 (-3)

Sassuolo 8 (-9)

Udinese 6 (-9)

Venezia 6 (in Serie B)