Futuro Allegri, Schira: "Da Pioli a Cannavaro, in tanti si erano candidati"

Napoli, ribadita la fiducia ad Allegri: nessuna trattativa reale con altri allenatori. Il bel secondo tempo con la Lazio è la base da cui ripartire

Il Napoli ribadisce la fiducia ad Allegri. Dopo giorni di tensione, riunioni e ritiro, il club conferma la linea della continuità e prova a mettere un punto al toto-allenatore esploso nel pieno della crisi. Il tema della panchina resta centrale nell’ambiente azzurro, ma la posizione della società appare chiara: si va avanti con il tecnico livornese, e le voci su possibili sostituti non trovano riscontro in movimenti concreti.

Nessuna trattativa reale per la panchina

Come spiega Nicolò Schira sul suo canale YouTube, “va anche detto che al di là delle tante autocandidature, non ci sono mai state trattative reali”. Il giornalista è netto sul punto: “Il Napoli non ha mai approfondito contatti con altri allenatori”. Una precisazione che ridimensiona i nomi circolati in questi giorni e conferma che, almeno finora, la dirigenza non ha avviato sondaggi per il dopo Allegri. Le candidature, dunque, sarebbero arrivate soprattutto dagli stessi interessati - Pioli, Cannavaro, Conceicao - o dai loro entourage, senza trovare sponda nel club.

Il secondo tempo con la Lazio come base

Resta ora da capire come la squadra saprà ripartire. Secondo Schira, “il bel secondo tempo contro la Lazio può essere la base da cui ripartire”. Un segnale positivo in un periodo complicato, che il gruppo è chiamato a trasformare in continuità. Per Allegri si tratta di un appiglio da cui costruire il rilancio, con un ambiente che attende conferme sul campo. La fiducia della società, intanto, gli offre il tempo necessario per lavorare con maggiore serenità sulle difficoltà emerse nelle ultime settimane, a partire dal clima dello spogliatoio e dai risultati.