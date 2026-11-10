Ufficiale McTominay premiato dai tifosi: è il Player of the Month di ottobre del Napoli

Napoli, McTominay Player of the Month di ottobre: quattro gol in sei gare, con le doppiette a Bodø/Glimt e Roma

Scott McTominay è il Player of the Month di ottobre 2026 del Napoli. La scelta è stata fatta direttamente dai tifosi, che con il loro voto hanno premiato il centrocampista scozzese come miglior giocatore del mese. In una fase non semplice per la squadra di Allegri, arriva dunque un riconoscimento che sottolinea il rendimento di uno degli uomini più importanti della rosa.

La votazione sull’app e i numeri di ottobre

Come comunicato dal club, i sostenitori azzurri hanno espresso la propria preferenza attraverso la votazione sull’app ufficiale. A conquistarli sono stati i numeri del mese: McTominay ha disputato sei gare tra Serie A e UEFA Champions League, andando a segno quattro volte. Due le doppiette, una contro il Bodø/Glimt e una contro la Roma, mentre le altre presenze sono arrivate contro Frosinone, Villarreal, Venezia e Monza. Un contributo costante, che lo ha reso protagonista in entrambe le competizioni.