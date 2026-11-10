Ultim'ora Italia, Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale: forfait contro Francia e Belgio, il motivo

Italia, Nicolò Zaniolo lascia Coverciano per motivi personali: l'attaccante dell'Udinese salterà Francia e Belgio.

Brutte notizie per la Nazionale italiana: Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro di Coverciano e non sarà a disposizione per le prossime due partite di Nations League. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'attaccante dell'Udinese ha abbandonato il centro tecnico federale per motivi personali e non prenderà quindi parte agli impegni contro Francia e Belgio, che chiuderanno il girone della competizione. Un'assenza che costringerà l'Italia a fare a meno del calciatore in vista degli ultimi due appuntamenti della fase a gironi.

Zaniolo, nuovo forfait in Nazionale: era già successo a settembre

Per Zaniolo si tratta di un'altra convocazione in azzurro conclusa anticipatamente, dopo quanto accaduto già lo scorso settembre. In quell'occasione l'ex attaccante del Galatasaray aveva raggiunto regolarmente Coverciano, assistendo dalla tribuna alla prima partita del girone contro il Belgio, prima di essere costretto a lasciare il ritiro. Il giocatore aveva così saltato le successive trasferte in Turchia e Francia. Stavolta, invece, il forfait è legato a motivi personali, senza ulteriori dettagli sulle ragioni che hanno portato alla sua partenza.