L'annuncio di Schira: "Simone Inzaghi lascerà l'Al Hilal", ma l'agente smentisce

Inzaghi lascia l’Al Hilal a fine stagione: non rinnoverà il contratto da 26 milioni all’anno in scadenza a giugno

Simone Inzaghi ha deciso di lasciare l’Al Hilal alla fine della stagione. L’allenatore italiano non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza a giugno, e a fine campionato si chiuderà così la sua esperienza alla guida del club saudita. Una scelta che apre inevitabilmente il dibattito sul suo futuro e sulle possibili destinazioni, in un momento in cui il mercato delle panchine è sempre più attivo.

La decisione e i numeri del contratto

Come riferisce Nicolò Schira sui social, Inzaghi non intende prolungare l’accordo che lo lega all’Al Hilal. Il contratto scade a giugno ed è un accordo molto importante dal punto di vista economico: il tecnico percepisce 26 milioni di euro all’anno, una cifra che lo colloca tra gli allenatori più pagati al mondo.

L'agente di Simone Inzaghi Pastorello ha però smentito: "Le notizie secondo cui Inzaghi ha già deciso di lasciare l'Al Hilal non sono vere. Nessuna decisione è stata presa riguardo al futuro di Inzaghi", le sue parole a "Winwinallsports".