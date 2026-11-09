Paura per Izzo, ladri in casa di notte: rubati denaro e oggetti di valore

Furto nell'abitazione napoletana di Armando Izzo: sottratti soldi e oggetti di valore. La Polizia indaga, al vaglio le immagini di videosorveglianza

Notte di spavento per Armando Izzo, difensore dell'Avellino, finito nel mirino dei ladri. L'abitazione del calciatore, che si trova in un complesso privato a Napoli, è stata infatti presa d'assalto da alcuni malviventi, riusciti a impossessarsi di denaro e beni preziosi. Non è ancora chiaro il valore complessivo di quanto sottratto. Gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro per fare luce sull'episodio e hanno già esaminato i filmati delle telecamere presenti nella zona. Proprio attraverso le riprese sarebbe stata individuata la presenza di almeno due individui che si aggiravano nel parco residenziale nelle ore in cui sarebbe avvenuto il furto.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora e la sezione di Radio Tutto Napoli).