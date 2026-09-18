Atta e Dragusin a disposizione per Fiorentina-Napoli? Vanoli fa il punto in conferenza

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Fiorentina-Napoli, Paolo Vanoli fa il punto sulle condizioni della squadra in vista della sfida del Franchi in programma domenica alle 12:30.

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dal Rocco B. Commisso Viola Park alla vigilia della sfida contro il Napoli. Il tecnico della Fiorentina ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, soffermandosi in particolare sui giocatori che hanno accusato qualche problema fisico negli ultimi giorni.

Vanoli: “Atta e Dragusin stanno bene”

Alla domanda sulle condizioni della squadra, l’allenatore viola ha fornito rassicurazioni, spiegando la situazione di Atta e Drăgușin: “Noi stiamo bene. Atta non c'era in Coppa per un lavoro di continuità fisica, gli manca ancora qualcosa. Drăgușin aveva sentito un indurimento ma va tutto bene”.