McTominay, cresce la fiducia: si va verso la convocazione per Napoli-Frosinone

Scott McTominay aumenta i carichi di lavoro dopo l’idoneità sportiva. Cresce così la fiducia per una convocazione contro il Frosinone.

Cresce la fiducia in casa Napoli per il ritorno di Scott McTominay tra i convocati in vista della sfida contro il Frosinone. Il centrocampista scozzese ha ricevuto l’idoneità sportiva e, dopo il periodo di stop, ha iniziato a intensificare progressivamente i carichi di lavoro, tornando ad allenarsi con il resto del gruppo. Un segnale positivo per Massimiliano Allegri, che potrebbe quindi riavere a disposizione uno dei suoi uomini chiave alla ripresa del campionato.

McTominay, possibile qualche minuto contro il Frosinone

La convocazione appare sempre più probabile, stando a quanto riferisce Sky, anche se resta da valutare con attenzione la condizione fisica del centrocampista. McTominay potrebbe infatti avere qualche minuto nelle gambe ed essere impiegato a gara in corso, senza forzare il rientro dopo lo stop. La decisione definitiva arriverà sulla base delle prossime sedute di allenamento, ma il ritorno in gruppo rappresenta già un passo importante per il Napoli, che deve fare i conti con diverse assenze in vista della sfida del Maradona.