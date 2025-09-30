Mediaset - De Bruyne, possibile panchina domani: Conte cambia modulo?
Possibile panchina per Kevin De Bruyne contro lo Sporting domani in Champions? Ne scrive Mediaset. Secondo il portale Kdb potrebbe partire dalla panchina domani con Neres titolare al suo posto e passaggio dunque a un più classico 4-3-3. "Emergenza totale in difesa per Conte a cui sono rimasti due centrali e, con la squalifica di Di Lorenzo, spera di recuperare Spinazzola e Olivera. Il tecnico potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo con Neres che spinge per una maglia da titolare".
